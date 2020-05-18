Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Mayıs Pazar Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Mayıs Pazar Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 17 Mayıs Pazar çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 17 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Mayıs Pazar Süper Piyango çekilişi
18.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:06

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 17 Mayıs sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 17 Mayıs Pazar Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

041621

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

2 7 8

Pazar günü yapılan Süper Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çıkan şanslı numaraların yanı sıra 10 bin TL' nin kazananı çıkmadı. 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak çekilişte 10 bin lira sahibini bulacak mı?

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 17 Mayıs Pazar Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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