Süper Piyango sonuçları MPİ: 29 Mayıs Cuma Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ: 29 Mayıs Cuma Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 29 Mayıs Cuma çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 29 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ: 29 Mayıs Cuma Süper Piyango çekilişi
30.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:40

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 29 Mayıs sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 29 Mayıs Cuma Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

580550

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

016174 023361 064253 067859 097874 104238

117136 117279 129299 190435 221942 232148

254745 254759 273231 278911 282370 302253

356453 400883 416876 436286 451584 525425

552084 635626 643591 653761 656407 667863

683200 688193 724806 725499 738137 760563

763186 816290 825558 862140 908315 914540

924003 932182 932307 945791 964654 990294

993314 998428

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5 7

Süper Piyango sonuçları MPİ: 29 Mayıs Cuma Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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