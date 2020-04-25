Süper Piyango sonuçları belli oldu! 25 Nisan Cumartesi Süper Piyango çekilişi
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Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango, Ekonomi, Güncel, Haber

Süper Piyango sonuçları belli oldu! 25 Nisan Cumartesi Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 25 Nisan Cumartesi çekilişi yapıldı.Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 25 Nisan Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon lira sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango sonuçları...

25.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:05
Süper Piyango sonuçları belli oldu! 25 Nisan Cumartesi Süper Piyango çekilişi

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 25 Nisan sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 1 milyon TL sahibini buldu. İşte, 25 Nisan Cumartesi Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

SÜPER PİYANGO KAZANAN NUMARALAR

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

505906

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

386704

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5

Süper Piyango sonuçları belli oldu! 25 Nisan Cumartesi Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

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