Süper Piyango sonuçları belli oldu! 23 Nisan Perşembe Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları belli oldu! 23 Nisan Perşembe Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 23 Nisan Perşembe çekilişi yapıldı.Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 23 Nisan Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon lira sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango sonuçları...

24.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:40
Süper Piyango sonuçları belli oldu! 23 Nisan Perşembe Süper Piyango çekilişi

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 23 Nisan sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 1 milyon TL sahibini buldu. İşte, 23 Nisan Perşembe Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

056499

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

924724

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3 9

Süper Piyango sonuçları belli oldu! 23 Nisan Perşembe Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

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