Süper Piyango sonuçları belli oldu! 21 Nisan Salı Süper Piyango çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 21 Nisan Salı çekilişi yapıldı.Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 21 Nisan Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin lira sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango sonuçları...

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 21 Nisan sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 21 Nisan Salı Süper Piyango çekiliş sonuçları...

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21 NİSAN SÜPER PİYANGO KAZANANLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

369264

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

094319

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

4

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.