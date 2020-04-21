Süper Piyango sonuçları belli oldu! 20 Nisan Pazartesi Süper Piyango çekilişi
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Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango, Ekonomi, Güncel

Süper Piyango sonuçları belli oldu! 20 Nisan Pazartesi Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi kazandırmaya devam ediyor. Süper Piyango 20 Nisan Pazartesi çekiliş yapıldı ve oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 20 Nisan Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 100 bin lira sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve SÜper Piyango sonuçları...

21.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:07
Süper Piyango sonuçları belli oldu! 20 Nisan Pazartesi Süper Piyango çekilişi

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu yeni oyunda ilk çekilişte büyük ikramiye 100 bin TL olarak belirlenmişti. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 20 Nisan sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahibini buldu. İşte, 20 Nisan Pazartesi Süper Piyango çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

20 NİSAN SÜPER PİYANGO KAZANANLARI

Her gün çekilişi yapılacak Süper Piyango da ödül miktarı arttırıldı ve 500 bin TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen oyunun 20 Nisan günü gerçekleşen çekilişinde 100 bin TL, 10 bin TL ve amorti isabet eden numaralar şöyle:

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

66071

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

44948

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

8

Süper Piyango sonuçları belli oldu! 20 Nisan Pazartesi Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

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