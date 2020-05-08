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Süper Piyango çekildi

Süper Piyango çekildi
08.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:38

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "676241" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 10 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numarası "086328", "416837", "425989", "883426 ", "917135" olurken, amorti kazanan rakamlar "1" ve "8" olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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