Süper On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran: MPİ Süper On Numara nedir?
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Süper On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran: MPİ Süper On Numara nedir?

Süper On Numara 18. gün çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi'nin online oyunları her gün düzenleniyor. On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi ise yapıldı, sonuçları belli oldu. 18 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran: MPİ Süper On Numara nedir?
19.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:01

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 18 Haziran Perşembe günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen olmadığından 116.368,83 TL üçüncü kez sonraki güne devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 18. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın...

18 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 18. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 116 bin 368 lira 83 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 6, 8, 9, 19, 22, 23, 30, 33, 40, 46, 47, 52, 54, 57, 58, 62, 63, 65, 71 ve 76 olarak belirlendi.

Süper On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran: MPİ Süper On Numara nedir?

Çekilişte 9 bilen 5 kişi 5 bin 90 lira 82'şer kuruş, 8 bilen 131 kişi 194 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 1396 kişi 25 lira 82'şer kuruş, 6 bilen 8 bin 380 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 14 bin 774 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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