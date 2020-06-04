Süper On Numara çekildi (2) Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 179 bin 252 lira 86 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 179 bin 252 lira 86 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 8 kişi 5 bin 377 lira 82'şer kuruş, 8 bilen 268 kişi 160 lira 53'er kuruş, 7 bilen 2 bin 554 kişi 23 lira 86'şar kuruş, 6 bilen 15 bin 186 kişi 4 lira 24'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 24 bin 172 kişi 3 lira 41'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Kaynak: AA