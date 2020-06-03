Süper On Numara çekildi (2)
Süper On Numara oyununun 3. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 114 bin 718 liralık ikramiye devretti.
03.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:33
Süper On Numara oyununun 3. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 114 bin 718 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 8 kişi 4 bin 99 lira 59'ar kuruş, 8 bilen 169 kişi 194 lira 6'şar kuruş, 7 bilen 1764 kişi 26 lira 33'er kuruş, 6 bilen 10 bin 852 kişi 4 lira 53'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 19 bin 90 kişi 3 lira 29'ar kuruş ikramiye alacak.
(Bitti)
Kaynak: AA