Süper On Numara çekildi (2) Süper On Numara oyununun 3. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 114 bin 718 liralık ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 3. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 114 bin 718 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 8 kişi 4 bin 99 lira 59'ar kuruş, 8 bilen 169 kişi 194 lira 6'şar kuruş, 7 bilen 1764 kişi 26 lira 33'er kuruş, 6 bilen 10 bin 852 kişi 4 lira 53'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 19 bin 90 kişi 3 lira 29'ar kuruş ikramiye alacak. (Bitti) Kaynak: AA