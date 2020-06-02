Süper On Numara çekildi (2) Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 65 bin 523 lira 76 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 65 bin 523 lira 76 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 12 kişi 3 bin 640 lira 20'şer kuruş, 8 bilen 242 kişi 180 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 2 bin 444 kişi 25 lira 32'şer kuruş, 6 bilen 14 bin 795 kişi 4 lira 42'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 26 bin 144 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Kaynak: AA