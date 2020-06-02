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Süper On Numara çekildi (2)

Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 65 bin 523 lira 76 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara çekildi (2)
02.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:59

Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 65 bin 523 lira 76 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 12 kişi 3 bin 640 lira 20'şer kuruş, 8 bilen 242 kişi 180 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 2 bin 444 kişi 25 lira 32'şer kuruş, 6 bilen 14 bin 795 kişi 4 lira 42'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 26 bin 144 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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