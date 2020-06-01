Süper On Numara çekildi (2) Süper On Numara oyununun 1. gün çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 92 bin 706 lira 47'şer kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 1. gün çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 92 bin 706 lira 47'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 23 kişi 2 bin 687 lira 14'er kuruş, 8 bilen 372 kişi 166 lira 13'er kuruş, 7 bilen 3 bin 698 kişi 23 lira 67'şer kuruş, 6 bilen 22 bin 353 kişi 4 lira 14'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 34 bin 637 kişi 3 lira 41'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Kaynak: AA