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Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 61. çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 192 bin 659 lira 87 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara çekildi
31.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 00:42

Süper On Numara oyununun 61. çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 192 bin 659 lira 87 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 6, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 35, 38, 39, 49, 51, 61, 62, 63, 64, 74, 79 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 7 kişi 4 bin 130 lira 80'er kuruş, 8 bilen 191 kişi 151 lira 39'ar kuruş, 7 bilen 1709 kişi 23 lira 97'şer kuruş, 6 bilen 10 bin 137 kişi 4 lira 28'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 16 bin 233 kişi 3 lira 41'er kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

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