Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 43. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 303 bin 525 lira 28 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 43. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 303 bin 525 lira 28 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 11, 14, 15, 21, 29, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 45, 51, 52, 56, 57, 66,68, 70 ve 76 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 9 kişi 3 bin 814 lira 5'er kuruş, 8 bilen 219 kişi 156 lira 74'er kuruş, 7 bilen 2 bin 123 kişi 22 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 12 bin 782 kişi 4 lira 3'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 18 bin 838 kişi 3 lira 49'ar kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA