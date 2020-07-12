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Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 42. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 252 bin 35 lira 56 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara çekildi
12.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:22

Süper On Numara oyununun 42. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 252 bin 35 lira 56 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 12, 15, 17, 20, 26, 27, 31, 32, 49, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 78 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 9 kişi 2 bin 863 lira 93'er kuruş, 8 bilen 126 kişi 204 lira 56'şar kuruş, 7 bilen 1396 kişi 26 lira 15'er kuruş, 6 bilen 8 bin 781 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 15 bin 163 kişi ise 3 lira 26'şar kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

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