Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 39. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 133 bin 772 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 39. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 133 bin 772 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 22, 30, 32, 38, 40, 49, 52, 56, 60, 64, 66, 69 ve 70 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 10 kişi 2 bin 225 lira 47'şer kuruş, 8 bilen 145 kişi 153 lira 48'er kuruş, 7 bilen 1485 kişi 21 lira 23'er kuruş, 6 bilen 8 bin 474 kişi 3 lira 94'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 12 bin 518 kişi ise 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA