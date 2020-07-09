HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 39. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 133 bin 772 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara çekildi
09.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:52

Süper On Numara oyununun 39. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 133 bin 772 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 22, 30, 32, 38, 40, 49, 52, 56, 60, 64, 66, 69 ve 70 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 10 kişi 2 bin 225 lira 47'şer kuruş, 8 bilen 145 kişi 153 lira 48'er kuruş, 7 bilen 1485 kişi 21 lira 23'er kuruş, 6 bilen 8 bin 474 kişi 3 lira 94'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 12 bin 518 kişi ise 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı Ekonomi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Kemal Sunal Hande Yener Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Adem Büyük Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Karar Temmuz Türk Lirası Aytemiz Alanyaspor
Şu an buradasınız: Süper On Numara çekildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 20:58:56. #1.15#
title