Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 36'ncı çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 38 bin 568 lira 22 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 36'ncı çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 38 bin 568 lira 22 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 7, 11, 13, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 74 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 7 kişi 3 bin 673 lira 16'şar kuruş, 8 bilen 181 kişi 142 lira 6'şar kuruş, 7 bilen 1621 kişi 22 lira 47'şer kuruş, 6 bilen 8 bin 956 kişi 4 lira 31'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 14 bin 816 kişi ise 3 lira 33'er kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA