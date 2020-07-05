Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 35. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 30 bin 274 lira 67 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 35. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 30 bin 274 lira 67 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 8, 9, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 36, 38, 42, 46, 62, 64, 68, 69, 74 ve 75 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 12 kişi 1681 lira 93'er kuruş, 8 bilen 135 kişi 149 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 1221 kişi 23 lira 42'şer kuruş, 6 bilen 7 bin 452 kişi 4 lira 6'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 11 bin 302 kişi 3 lira 42'şer kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA