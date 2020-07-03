Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 33'üncü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 189 bin 294 lira 28 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 33'üncü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 189 bin 294 lira 28 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 17, 19, 21, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 49, 67, 69, 73, 75, 78 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 6 kişi 4 bin 877 lira 19'ar kuruş, 8 bilen 159 kişi 184 lira 4'er kuruş, 7 bilen 1575 kişi 26 lira 32'şer kuruş, 6 bilen 9 bin 755 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 430 kişi ise 3 lira 22'şer kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA