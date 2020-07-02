Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 32'nci çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 145 bin 399 lira 59 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 32'nci çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 145 bin 399 lira 59 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 5, 8, 11, 12, 19, 20, 22, 28, 30, 33, 34, 44, 48, 51, 52, 59, 61, 67, 68, 69 ve 76 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 8 kişi 2 bin 949 lira 34'er kuruş, 8 bilen 133 kişi 177 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 1480 kişi 22 lira 58'er kuruş, 6 bilen 8 bin 591 kişi 4 lira 12'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 12 bin 808 kişi ise 3 lira 53'er kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA