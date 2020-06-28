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Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 28. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 221 bin 220 lira 11 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara çekildi
28.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:09

Süper On Numara oyununun 28. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 221 bin 220 lira 11 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 7, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 47, 53, 59, 74, 76 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 16 kişi 1863 lira 22'şer kuruş, 8 bilen 201 kişi 148 lira 32'şer kuruş, 7 bilen 1895 kişi 22 lira 29'ar kuruş, 6 bilen 11 bin 137 kişi 4 lira 1'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 16 bin 430 kişi 3 lira 48'er kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

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