Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 23'üncü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 454 lira 66 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 23'üncü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 454 lira 66 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 7, 9, 10, 24, 28, 29, 36, 38, 41, 43, 50, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 74, 76 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 3 kişi 9 bin 656 lira 59'ar kuruş, 8 bilen 161 kişi 179 lira 94'er kuruş, 7 bilen 1574 kişi 26 lira 7'şer kuruş, 6 bilen 9 bin 427 kişi 4 lira 61'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 213 kişi 3 lira 22'şer kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA