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Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 22. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 300 bin 994 lira 13 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara çekildi
22.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:46

Süper On Numara oyununun 22. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 300 bin 994 lira 13 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 6, 10, 16, 23, 32, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 54, 56, 57, 65, 69, 74, 75, 77 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 14 kişi 2 bin 839 lira 35'er kuruş, 8 bilen 196 kişi 202 lira 81'er kuruş, 7 bilen 2 bin 220 kişi 25 lira 37'şer kuruş, 6 bilen 13 bin 647 kişi 4 lira 37'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 22 bin 818 kişi 3 lira 34'er kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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