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Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 21. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 241 bin 367 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara çekildi
21.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:22

Süper On Numara oyununun 21. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 241 bin 367 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 5, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 47, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66 ve 74 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 9 kişi 3 bin 326 lira 78'er kuruş, 8 bilen 163 kişi 183 lira 69'ar kuruş, 7 bilen 1654 kişi 25 lira 64'er kuruş, 6 bilen 10 bin 211 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 16 bin 981 kişi 3 lira 38'er kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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