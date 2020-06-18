Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 18. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 116 bin 368 lira 83 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 18. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 116 bin 368 lira 83 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 6, 8, 9, 19, 22, 23, 30, 33, 40, 46, 47, 52, 54, 57, 58, 62, 63, 65, 71 ve 76 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 5 kişi 5 bin 90 lira 82'şer kuruş, 8 bilen 131 kişi 194 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 1396 kişi 25 lira 82'şer kuruş, 6 bilen 8 bin 380 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 14 bin 774 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA