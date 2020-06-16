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Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 16. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 14 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara çekildi
16.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:58

Süper On Numara oyununun 16. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 14 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 7, 13, 17, 18, 28, 29, 32, 39, 41, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 66, 67, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 6 kişi 4 bin 779 lira 33'er kuruş, 8 bilen 144 kişi 199 lira 13'er kuruş, 7 bilen 1540 kişi 26 lira 37'şer kuruş, 6 bilen 9 bin 306 kişi 4 lira 62'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 16 bin 773 kişi 3 lira 27'şer kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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