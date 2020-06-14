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Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 14. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 132 bin 614 lira 41 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara çekildi
14.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:32

Süper On Numara oyununun 14. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 132 bin 614 lira 41 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 10, 12, 14, 15, 25, 27, 28, 36, 45, 47, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 69, 72 ve 74 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 6 kişi 5 bin 561 lira 56'şar kuruş, 8 bilen 177 kişi 188 lira 52'şer kuruş, 7 bilen 1834 kişi 25 lira 77'şer kuruş, 6 bilen 11 bin 35 kişi 4 lira 53'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 19 bin 339 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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