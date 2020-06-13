Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 13. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 82 bin 560 lira 28 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 13. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 82 bin 560 lira 28 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 6, 12, 17, 19, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 44, 47, 50, 52, 62, 65, 67, 70, 71 ve 74 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 10 kişi 2 bin 439 lira 71'er kuruş, 8 bilen 134 kişi 182 lira 6'şar kuruş, 7 bilen 1353 kişi 25 lira 54'er kuruş, 6 bilen 8 bin 471 kişi 4 lira 31'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 14 bin 114 kişi ise 3 lira 31'er kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA