Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 9. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 88 bin 404 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 9. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 88 bin 404 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 12, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 53, 63, 66, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 15 kişi 2 bin 780 lira 97'şer kuruş, 8 bilen 261 kişi 159 lira 82'şer kuruş, 7 bilen 2 bin 654 kişi 22 lira 26'şar kuruş, 6 bilen 15 bin 374 kişi 4 lira 6'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 23 bin 328 kişi 3 lira 42'şer kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA