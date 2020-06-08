Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 8. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 114 bin 236 lira 19 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 8. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 114 bin 236 lira 19 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 6, 8, 11, 14, 25, 27, 35, 37, 38, 44, 49, 50, 64, 66, 69, 72, 74, 75, 78 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 12 kişi 3 bin 562 lira 17'şer kuruş, 8 bilen 218 kişi 196 lira 8'er kuruş, 7 bilen 2 bin 249 kişi 26 lira 92'şer kuruş, 6 bilen 13 bin 650 kişi 4 lira 69'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 26 bin 595 kişi ise 3 lira 7'şer kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA