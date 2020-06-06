Süper On Numara çekildi Süper On Numara oyununun 6. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 46 bin 359 lira 4 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 6. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 46 bin 359 lira 4 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 38, 39, 43, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 65, 73 ve 79 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 11 kişi 2 bin 809 lira 63'er kuruş, 8 bilen 161 kişi 191 lira 96'şar kuruş, 7 bilen bin 712 kişi 25 lira 57'şer kuruş, 6 bilen 10 bin 755 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 936 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Kaynak: AA