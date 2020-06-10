Süper On Numara 9 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 9 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 9. gün çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online ortamda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 9 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 9 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
10.06.2020 08:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:41

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 9 Haziran Salı günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen iki kişi 88.404,05 TL ödülü kazandı. Saat 20.15'de gerçekleşen 9. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

9 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 9. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 88 bin 404 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 12, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 53, 63, 66, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi.

Süper On Numara 9 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 15 kişi 2 bin 780 lira 97'şer kuruş, 8 bilen 261 kişi 159 lira 82'şer kuruş, 7 bilen 2 bin 654 kişi 22 lira 26'şar kuruş, 6 bilen 15 bin 374 kişi 4 lira 6'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 23 bin 328 kişi 3 lira 42'şer kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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