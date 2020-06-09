Süper On Numara 8 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 8 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 8. gün çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 8 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 8 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
09.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:45

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 8 Haziran Pazartesi günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 114.236,19 TL ikinci kez devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 8. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

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8 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 8. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 114 bin 236 lira 19 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 6, 8, 11, 14, 25, 27, 35, 37, 38, 44, 49, 50, 64, 66, 69, 72, 74, 75, 78 ve 80 olarak belirlendi.

Süper On Numara 8 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 12 kişi 3 bin 562 lira 17'şer kuruş, 8 bilen 218 kişi 196 lira 8'er kuruş, 7 bilen 2 bin 249 kişi 26 lira 92'şer kuruş, 6 bilen 13 bin 650 kişi 4 lira 69'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 26 bin 595 kişi ise 3 lira 7'şer kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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