Süper On Numara 7 Haziran Pazar çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 7 Haziran Pazar çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 7. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi online oyunlarından olan Süper On Numara oyununun çekilişi her gün gerçekleştiriliyor. On Numara'nın online versiyonu Süper On Numara sonuçları MPİ tarafından duyuruldu. İşte, 7 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları...

Süper On Numara 7 Haziran Pazar çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
08.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:20

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 7 Haziran Pazar günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmadı ve 50.117,06 TL devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 7. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

7 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 7. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 50 bin 117 lira 6 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 7, 12, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 50, 55, 61, 71, 78 ve 79 olarak belirlendi.

Süper On Numara 7 Haziran Pazar çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 8 kişi 4 bin 176 lira 42'şer kuruş, 8 bilen 195 kişi 171 lira 33'er kuruş, 7 bilen 1871 kişi 25 lira 29'ar kuruş, 6 bilen 11 bin 817 kişi 4 lira 24'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 18 bin 188 kişi ise 3 lira 51'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22 numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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