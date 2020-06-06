Süper On Numara 5 Haziran Cuma çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 5 Haziran Cuma çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 5. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi online oyunlarından olan Süper On Numara oyununun çekilişi her gün gerçekleştiriliyor. On Numara'nın online versiyonu Süper On Numara sonuçları MPİ tarafından duyuruldu. İşte, 5 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları...

Süper On Numara 5 Haziran Cuma çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
06.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:34

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 5 Haziran Cuma günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen bir talihli büyük ödülün sahibi oldu. Saat 20.15'de gerçekleşen 5. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

5 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 42, 46, 47, 49, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 80 olarak belirlendi.

Süper On Numara 5 Haziran Cuma çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara oyununun 5'inci hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 59 bin 563 lira 99 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 9 bilen 8 kişi 4 bin 963 lira 66'şar kuruş, 8 bilen 211 kişi 188 lira 19'ar kuruş, 7 bilen 2 bin 329 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 13 bin 967 kişi 4 lira 26'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 22 bin 17 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22 numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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