Süper On Numara 21 Haziran çekiliş sonucu: MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 21 Haziran çekiliş sonucu: MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 21. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak da oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı ve sonuçları belli oldu. 21 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 21 Haziran çekiliş sonucu: MPİ Süper On Numara sonuçları
22.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:36

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve kazananlar belirlendi. 21 Haziran Pazar günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 241.367,70 TL 6. defa yeniden devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 21. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

21 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 21. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 241 bin 367 lira 70 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 5, 20, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 47, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66 ve 74 olarak belirlendi.

Süper On Numara 21 Haziran çekiliş sonucu: MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 9 kişi 3 bin 326 lira 78'er kuruş, 8 bilen 163 kişi 183 lira 69'ar kuruş, 7 bilen 1654 kişi 25 lira 64'er kuruş, 6 bilen 10 bin 211 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 16 bin 981 kişi 3 lira 38'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22 numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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