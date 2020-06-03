Süper On Numara 2 Haziran Salı çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 2 Haziran Salı çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 2. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi online oyunlarından olan Süper On Numara oyununun çekilişi her gün gerçekleştiriliyor. On Numara'nın online versiyonu Süper On Numara sonuçları belli oldu. 2 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 2 Haziran Salı çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
03.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:47

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 2 Haziran Salı günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmadığından ikramiye sonraki haftaya devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 2. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

2 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 6, 9, 13, 19, 21, 27, 34, 37, 39, 40, 52, 53, 56, 57, 58, 65, 74, 76, 77 ve 79 olarak belirlendi.

Süper On Numara 2 Haziran Salı çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 65 bin 523 lira 76 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 12 kişi 3 bin 640 lira 20'şer kuruş, 8 bilen 242 kişi 180 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 2 bin 444 kişi 25 lira 32'şer kuruş, 6 bilen 14 bin 795 kişi 4 lira 42'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 26 bin 144 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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