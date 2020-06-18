Süper On Numara 17 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları Süper On Numara 17. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak da oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı ve sonuçları belli oldu. 17 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve kazananlar belirlendi. 17 Haziran Çarşamba günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 78.187,60 TL yeniden devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 17. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

17 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 17. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 78 bin 187 liralık ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 31, 33, 45, 52, 53, 55, 60, 64, 68 ve 74 olarak belirlendi.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22 numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.