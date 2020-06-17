Süper On Numara 16 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 16 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 16. gün çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından oyunlar artık online oynanabiliyor. On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 16 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 16 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
17.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:02

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 16 Haziran Salı günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen olmadığından 43.014,05 TL sonraki güne devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 16. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

16 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 16. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 14 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 7, 13, 17, 18, 28, 29, 32, 39, 41, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 66, 67, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.

Süper On Numara 16 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 6 kişi 4 bin 779 lira 33'er kuruş, 8 bilen 144 kişi 199 lira 13'er kuruş, 7 bilen 1540 kişi 26 lira 37'şer kuruş, 6 bilen 9 bin 306 kişi 4 lira 62'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 16 bin 773 kişi 3 lira 27'şer kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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