Süper On Numara 12 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 12 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 12. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri düzenlenen On Numara oyununun online platformda gerçekleşen hali Süper On Numara çekilişi yapıldı ve sonuçları belli oldu. 12 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 12 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
13.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:35

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 12 Haziran Cuma günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen olmadığından ödül sonraki haftaya devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 12. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

12 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 12. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 45 bin 964 lira 48 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 26, 30, 32, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 64 ve 72 olarak belirlendi.

Süper On Numara 12 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 19 kişi 1612 lira 78'er kuruş, 8 bilen 221 kişi 138 lira 65'er kuruş, 7 bilen 2 bin 236 kişi 19 lira 41'er kuruş, 6 bilen 12 bin 232 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 772 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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