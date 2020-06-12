Süper On Numara 11 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları Süper On Numara 11. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 11 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 11 Haziran Perşembe günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen bir talihli 87.744,58 TL ödülü evine götürdü. Saat 20.15'de gerçekleşen 11. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

11 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 11. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 87 bin 744 lira 58 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 53, 54, 62, 70, 71, 72, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 9 kişi 3 bin 681 lira 98'er kuruş, 8 bilen 192 kişi 172 lira 59'ar kuruş, 7 bilen bin 932 kişi 24 lira 29'ar kuruş, 6 bilen 11 bin 571 kişi 4 lira 29'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 18 bin 719 kişi 3 lira 39'ar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.