Süper On Numara 11 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper On Numara 11 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 11. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 11 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 11 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
12.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:57

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 11 Haziran Perşembe günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen bir talihli 87.744,58 TL ödülü evine götürdü. Saat 20.15'de gerçekleşen 11. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

11 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 11. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 87 bin 744 lira 58 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 53, 54, 62, 70, 71, 72, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Süper On Numara 11 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 9 kişi 3 bin 681 lira 98'er kuruş, 8 bilen 192 kişi 172 lira 59'ar kuruş, 7 bilen bin 932 kişi 24 lira 29'ar kuruş, 6 bilen 11 bin 571 kişi 4 lira 29'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 18 bin 719 kişi 3 lira 39'ar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Engin Altay Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Gülben Ergen Engin Altan Düzyatan
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Türk İstifa Ankara
Şu an buradasınız: Süper On Numara 11 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 09:05:20. #1.14#
title