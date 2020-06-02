Süper On Numara 1 Haziran çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
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Süper On Numara 1 Haziran çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 1. hafta çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri çekilişi düzenlenen On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 1 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 1 Haziran çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları
02.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:08

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 1 Haziran Pazartesi günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen bir kişi 92.706,47 TL büyük ikramiyenin kazananı oldu. Saat 20.15'de gerçekleşen 1. hafta Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

1 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 12, 15, 19, 21, 24, 30, 31, 33, 36, 43, 48, 50, 52, 54, 59, 67, 68, 70, 73 ve 77 olarak belirlendi.

Süper On Numara 1 Haziran çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara oyununun 1. gün çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 92 bin 706 lira 47'şer kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 23 kişi 2 bin 687 lira 14'er kuruş, 8 bilen 372 kişi 166 lira 13'er kuruş, 7 bilen 3 bin 698 kişi 23 lira 67'şer kuruş, 6 bilen 22 bin 353 kişi 4 lira 14'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 34 bin 637 kişi 3 lira 41'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

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