SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor - Spor
Balıkesir, Erzurum, Spor

Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

ERZURUM Veyisefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ayşe Melek Okuyucu, 26 Mart'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan dünyanın en iyi atlı okçularının katılacağı, dünya kupası eş değerindeki Akıncı Toyu'na hazırlanıyor.

10.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:27
Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

ERZURUM Veyisefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ayşe Melek Okuyucu, 26 Mart'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan dünyanın en iyi atlı okçularının katılacağı, dünya kupası eş değerindeki Akıncı Toyu'na hazırlanıyor. "Kardeşim" diye seslendiği "Boksör" adındaki atı ile yarışmaya hazırlanan Okuyucu, 4 yıl önce başladığı ata sporu atlı okçulukta attığını 12'den vuruyor.

Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek Okuyucu, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu, sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, daha sonra başladığı ata sporu atlı okçulukta da kısa sürede başarıyı yakaladı. 5 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk ile uğraşan Okuyucu, 3 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 80 sporcunun bulunduğu kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışında hedefi 12'den vuruyor. 26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan Akıncı Toyu'na hazırlanan Okuyucu, ayrıca Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, ata sporunu gençlere sevdirmeye çalışıyor.

Okçuluğa başladıktan sonra atlı okçuluğa geçiş yaptığını söyleyen Ayşe Melek Okuyucu, "Yaklaşık 4 yıldır atlı okçuluk sporu ile uğraşıyorum. Bu sene yapılan Türkiye Şampiyonası'nda bayanlarda birinci oldum. 26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak olan ve dünyanın en iyilerinin davet edildiği Akıcı Toyu'na kulübümüzden iki erkek sporcu ile birlikte davet edildim. Rabbim utandırmasın. Bayanlarda Türkiye sıralamasında davet edilen tek kadın sporcuyum. İnşallah orada da şampiyonluğu elde edip ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğim. Çalışmalarımızı Erzurum şartlarında sürdürmeye çalıyorum. Kış memleketiyiz. Yetkilerden bunu özellikle talep ediyorum. Eğer manej gibi kapalı bir alanımız olursa çalışmalarımızı 12 aya yayar başarılarımızı artırırız" diye konuştu.Erzurum'un artık atlı okçuluk sayfasında Türkiye'den sonra dünya klasmanına geçtiğini vurgulayan Okuyucu, "20 yıllık sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerimizi, sporcularımızı ve atım 'Boksör'ü çok seviyorum. Atım 11 yaşında. 4 yıldır birlikteyiz. Ben ona at değil hep 'kardeşim' dedim. Çok iyi anlaşıyoruz. Başarımda çok büyük payı var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ayşe Melek öğretmenin antrenman için hazırlanmasıAtını ahırdan çıkarmasıAt binmesinden detayAntrenmandan detayAyşe Melek Okuyucu ile röportajDrone ile çekilen detaylar (Arşiv*)Ayşe Melek Okuyucu'nun görev yaptığı okuldan detayAyşe Melek Okuyucu'nun sınıfına gelmesiÖğrencilerinden detayAyşe Melek öğretmenin ders anlatması(Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, DHA)

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Spor
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Spor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Spor
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Spor
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Spor
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Can Hülya Avşar Gülben Ergen Okan Bayülgen
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Sergen Yalçın Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 11:03:55. #1.15#