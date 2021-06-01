Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmi
Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Goldilocks’tan Hansel ve Gretel’e kadar birçok klasik peri masalı ve en sevilen çocuk şarkıları, Süper Öcüler’de müzik ve sihir dolu dokunuşlarla yeniden hayat buluyor!
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Super Monsters: Once Upon a Rhyme
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 25 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 01.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com