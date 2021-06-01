Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmi
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Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmi

Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Goldilocks’tan Hansel ve Gretel’e kadar birçok klasik peri masalı ve en sevilen çocuk şarkıları, Süper Öcüler’de müzik ve sihir dolu dokunuşlarla yeniden hayat buluyor!

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Super Monsters: Once Upon a Rhyme

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 25 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 01.06.2021

Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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