Süper Mavi Kanlı Ay Havadan Görüntülendi

Ayın her zamankinden parlak daha büyük ve kırmızı görüldüğü süper mavi kanlı ay görüntüsü Türkiye'de de 18.34 sıralarında kısmen izlenebildi. Ayın İstanbul semalarında oluşturduğu muhteşem görüntü ise havadan drone ile görüntülendi.

Ayın her zamankinden parlak, daha büyük ve daha kırmızı görüldüğü süper mavi kanlı ay görüntüsü Türkiye'de de 18.34 sıralarında kısmen izlenebildi. Süper kırmızı ayın İstanbul semalarında oluşturduğu muhteşem görüntü ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte İstanbul Boğazı'na yansıyan yakamoz eşsiz görüntüler oluşturdu. Galata Kulesi'nden yansıyan görüntüsüyle vatandaşların ilgi odağı olan Ay gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL