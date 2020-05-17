Süper market hırsızlığı güvenlik kamerasında İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süper markete giren ve 500 TL değerinde sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süper markete giren ve 500 TL değerinde sigara çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde bulunan süper market zincirinin bir şubesinde meydana gelen hırsızlık olayının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Süper marketin kapısındaki kilidi levye yardımı ile kırarak içeri giren 2 hırsız, kasiyerin bulunduğu yere giderek para kasasını açmaya çalışırken, 1 hırsız da dışarda kalarak gözcülük yaptı. Para kasasını açamayan hırsızlar, raflarda bulunan 500 TL değerindeki sigaraları alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızların markete girdikten sonra para kasasını zorladıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, süper market içerisindeki iki hırsızın para kasasını zorladığı görülüyor.

Kaynak: DHA