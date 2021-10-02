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Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi gelecek yıl sonu piyasaya girecek.

Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun animasyon filmi gelecek yıl sonu piyasaya girecek.

Ulusal gazetelerin haberine göre, Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, ABD'li Illumination iş birliğiyle Süper Mario'nun animasyon filmini çekecek.

Süper Mario'yu "Guardians of the Galaxy" filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chris Pratt seslendirecek.

Önce Kuzey Amerika'da Aralık 2022'de yayımlanacak film daha sonra ABD'li Universal Pictures iş birliğiyle dünya piyasalarına girecek.

Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, "oyunu tanıyan, tanımayan herkesin animasyon filmi beğeneceğini" söyledi.

Miyamoto, "Süper Mario'nun eşsiz karakterlerini sinemada izlemeyi iple çekenler olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Nintendo'nun 1983'te "Mario Bros", 1985'te "Super Mario Bros" adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika'da, daha sonra Avrupa ve Türkiye'de oyun tutkunları ile buluşmuştu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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