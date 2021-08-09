Super Mario Bros'un mühürlü bir kopyası 2 milyon dolara satıldı!
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Super Mario Bros'un mühürlü bir kopyası 2 milyon dolara satıldı!

Super Mario Bros'un mühürlü bir kopyası 2 milyon dolara satıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

1985 çıkışlı Nintendo Super Mario Bros'a ait mühürlü bir kopya, 2 milyon dolara satıldı. Super Mario Bros. tüm zamanların en pahalı oyunu unvanına sahip oldu.

Nintendo tarafından geliştirilen ve yayımlanan 1985 çıkışlı Super Mario Bros'un kopyası isimsiz bir alıcı tarafından 2 milyon dolara satın alındı.

Son zamanlarda nostalji oyunlara olan talep artmış durumda. Koleksiyon sitesi Rally tarafından yapılan duyuruda, Super Mario Bros'un isimsiz bir alıcı tarafından 2 milyon dolara satılmasının ardından, oyunun "En pahalı video oyunu" satışı rekorunu kırdığını açıkladı.

SUPER MARIO BROS. İÇİN SERVET ÖDENDİ!

Koleksiyon sitesinin kurucularından Rob Petrozzo, satıştaki olağanüstü miktarın nostalji video oyunları için nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Alıcının belli olmadığını ifade eden Petrozzo, salgın sırasında evde sıkışıp kalan insanların paralarını harcamanın yollarını aradıkça koleksiyon ürünlerine ilginin arttığını belirtti.

New York Times tarafından yapılan habere göre Rally, oyunu 2020 yılının Nisan ayında 140 bin dolara satın almış. Aynı yıl yapılan 300 bin dolarlık teklif ise yatırımcılar tarafından reddedilmiş.

Temmuz ayında The Legends of Zelda'nın kopyasının 870 bin dolara satılmasından sadece 48 saat sonra, Super Mario 64'ün 1.5 milyon dolara alıcı bulması üst üste satış rekorlarını gündeme getirmişti. Super Mario Bros ise 2 milyon dolarlık satışıyla diğer oyunları geride bırakmayı başardı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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