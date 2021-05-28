Super Magbot çıkış tarihi belli oldu! Super Magbot hangi platformlar için çıkış yapacak?
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Super Magbot çıkış tarihi belli oldu! Super Magbot hangi platformlar için çıkış yapacak?

Super Magbot çıkış tarihi belli oldu! Super Magbot hangi platformlar için çıkış yapacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Team17 ve geliştiriciliğini Astral Pixel'in üstlendiği iki boyutlu manyetik platform oyunu Super Magbot'un çıkış tarihini açıkladı. Super Magbot hangi platformlar için çıkış yapacak? Super Magbot tanıtım yazısı!

Astral Pixel'in geliştiriciliğini, Team 17'nin ise yayıncılığını yaptığı Super Magbot, oyunseverlerin oldukça ilgisini çeken iki boyutlu bir oyun olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Super Magbot, 22 Haziran'da Switch ve PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunseverler bu tarihe kadar oyunun demosunu oynayabilecekler.

SUPER MAGBOT TANITIM YAZISI

Tam bir 2 boyutlu platform oyunu ama bir hinliği var. ZIPLAMAK YOK. Manyetik güçlerinde ustalaşarak hızınla ve yeteneklerinle tüm seviyeleri geç. Klasik 16 bit oyun ortamlarının tadını çıkar, ulaşılması güç başarıları kazan ve bu arada küresel liderlik tablosunda zirve için mücadele et.

Şeytani bir düşmanın galaksiye girmesiyle birlikte Magnetia sistemi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Günü kurtarmak ise robot kaşif Magbot'a düşüyor!

Hem artı (kırmızı) hem de eksi (mavi) manyetik kutuplaşmaları kontrol etme gücüne sahip olan Magbot'un bir sürü zor platform ortamında yol alarak gezegeni MagTek'i kurtarması gerekiyor.

Kendini Çekmek için Manyetik Kuvveti Kullan: Manyetik çekim kuvvetini kullanıp kendini platformlara doğru çekerek tehlikeli uçurumları geç.

Kendini İtmek için Manyetik Kuvveti Kullan: Magbot çok ağır olduğu için zıplayamaz! Neyse ki manyetik itme kuvvetini kullanarak havada kendini ileri taşıyabilirsin!

Yıldız Parçalarını Topla: Ulaşılması güç yıldız parçalarını toplayarak her seviyede ustalaş ve ek görevlerin kilidini aç.

Klasik Oyun Ortamlarının Tadını Çıkar: Moonsailor tarafından hazırlanmış olan capcanlı, 16 bit tarzındaki piksel manzarasıyla enerjik çip müziği seni bekliyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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