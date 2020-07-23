Süper Loto ve Para Loto çekildi Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 666'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 15, 16, 17 ve 47 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen iki kişi, 3 milyon 94 bin 95 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve İzmir'in Urla ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 8'inci hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 822 bin 751 lira 4 kuruşluk ikramiye devretti.

Kaynak: AA